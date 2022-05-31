تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .