اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:33 م
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تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:56 م
تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال. 

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة  . 

 

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .


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