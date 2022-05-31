تحرير 29 محضرا وإعدام 63 كيلو أغذية خلال حملة مكبرة على أسواق أسوان

فريق المحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بقيادة المستشار عبد الله عمر رئيس قطاع الصعيد للجهاز بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بالإضافة إلى التموين وفرع مكتب البيئة والطب البيطرى والإدارات الهندسية، وأحياء شرق وغرب المدينة، حملة مفاجئة مكبرة على جميع الأنشطة والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وأماكن بيع الخضروات والفاكهة لمتابعة انتظام أعمال هذه المواقع، وتقديمها للخدمات المختلفة بالجودة العالية المطلوبة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 29 محضر أغذية، مع إعدام 63 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه المخالفات، وتسليم المحاضر للجهات المختصة.

وأكد رئيس لجنة جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز سيقوم باستكمال ومواصلة مثل هذه الحملات المفاجئة حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة لتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.



جانب من الحملة



جانب من الحملة