تجديد حبس نصاب استولى على أموال مواطنين بعين شمس بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج بزعم توفير فرص عمل.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر "مقيم دائرة القسم" لاتهامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج، ولدى مطالبته له بعقد العمل أو رد المبلغ قام بترك مسكنه، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه.

وفي وقتٍ لاحق، حضر للقسم (عدد 6 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) وأقروا بتضررهم من المشكو فى حقه لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بذات الأسلوب.

وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بارتكاب تلك الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.