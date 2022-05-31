تجديد حبس شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة)، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة).

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً، تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم.

تم بإرشاده ضبط سيارة أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.