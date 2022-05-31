اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:08 م
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تبطين ترعة الإشرافية بالبحيرة بتكلفة 18 مليون جنيه

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:39 م
تبطين ترعة الإشرافية بالبحيرة بتكلفة 18 مليون جنيه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذي يأتي من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياه ، مشددا على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والإشتراطات والمواصفات الفنية في التنفيذ.
 
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمتابعة أعمال تطوير وتبطين ترعة الإشرافية بطول 6 كيلو مترات بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.
 
ويأتى هذا المشروع بالتنسيق مع مديرية الري بالبحيرة والتي تهدف إلى تيسير وصول المياه لري الأراضي الزراعية بالمنطقة.

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