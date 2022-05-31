تأجيل محاكمة سيدة وضعت طفلتها فى برميل مياه حتى الموت بالفيوم لـ27 يونيو

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، تأجيل محاكمة "لمياء.أ" بتهمة قتل ابنتها بإغراقها في برميل مياه والضغط علي رأسها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة إلي جلسة 27 يونيو المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من أحمد محمد عبد التواب، بقيام زوجته بقتل ابنتها فاطمة بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة فاطمة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها لمقاومة والدتها، حيث تم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

واتهم الزوج، زوجته بقتل ابنته، قائلاً أنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً اليوم تلو الآخر، مؤكداً أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.