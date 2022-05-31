بولندا تستقبل 3 ملايين و726 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن نحو 20 ألفا و800 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الاثنين، مقابل 21 ألفا و700 لاجيء في اليوم السابق عليه.



يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.