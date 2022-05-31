بها مصب مياه شهير.. "أدلديت" أجمل المناطق الطبيعة جنوب الشلاتين "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

تذخر المناطق الجنوبية لمحافظة البحر الأحمر بطبيعة خاصة، حيث إنها من أجمل المناطق الطبيعية في مصر، ومنها التي تصنف عالميا مثل مناطق مرسى علم، من بين تلك المناطق منطقة أدلديت جنوب البحر الأحمر، والتي تقع جنوب الشلاتين.

ونرصد أبرز المعلومات كالتالى:.

- تقع منطقة ادلديت شمال منطقة أبو رماد وجنوب مدينة الشلاتين بالقرب من مصب وادى الدئيب الشهير، وهى من أشهر آبار المياه التى تقع على ساحل جنوب البحر الأحمر وهى بئر مياهها مالحه صالحة لشرب الماشية.

- سكان منطقة ادلديت كانوا قديما يشربون من مياه مصب الدئيب لعدم وجود ابار مياه صالحه للشرب قريبة، وسميت نسبة لانتشار أشجار الأدليب بها.

- يستخدم السكان جزور أشجار الأدلديت وفروعها الجافه فى إشعال النيران فى المناسبات للطهى، وفي المخابز البلدية بالشلاتين وأبورماد وحلايب التى تنتج العيش.

- كانت تلك المنطقة قديما المركز التجارى الأشهر فى المنطقة، حيث كانت تأتى إليها البضائع من السودان عبر السيارات محملة باللب والذرة والبن وزيت السمسم وغيرها.

- كما كانت تصل إليها المراكب الخشبيه التى كنا يطلق عليها اسم السنبوك من السعوديه من ميناء ينبع محمله بالقماش والعطور واجهزت الكاسيت وتشترى الأغنام من الادلديت .

- ويعد موقع بئر الأدلديت على ساحل البحر وكانت البلده القديمه على الساحل بجوار البئر قبل إنشاء وحدات التوطين والجهات الحكومية والمدارس بالقرب من الشارع الرئيسى بين الشلاتين وأبورماد

- ويمتاز ساحل الادلديت بانتشار أشجار الادليب وكانت قديما أكثر كثافة، وكذلك أشجار المانجروف كما يوجد هناك ضريح يزوره أهالى المنطقة..