بنك إسبانيا يحذر من انكماش الاقتصاد الأوروبي حال التخلى عن الطاقة الروسية

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حذر بنك إسبانيا من أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماش من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية.



ونقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن دراسة جديدة أصدرها بنك إسبانيا أن إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبى سينكمش بنسبة تتراوح من 5ر2% إلى 2ر4% بوجه عام إذا توقفت أوروبا عن شراء كافة منتجات الطاقة من روسيا.



وأوضح بنك إسبانيا أنه تم في الدراسة استطلاع آراء 18 من المحللين الاقتصاديين، وأن الدراسة أظهرت أن معدل التضخم فى الاتحاد الأوروبي سيتزايد من جراء ذلك بنسبة تتراوح من 1.6% إلى 2.7% .



وأشار المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن الدراسة أظهرت أن الاقتصاد الروسي سيشهد انكماشا بنسبة 7.6% ، وأن معدل التضخم فى روسيا سيتضاعف تقريبا خلال العام الحالى ليصل إلى 16.4% .