بعد رفع الفائدة.. كل ما تريد معرفته عن شهادة بنك ناصر بعائد 15% سنويا

كتب مدحت وهبة

طرح بنك ناصر الاجتماعي، شهادة إدخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، حرصا من البنك علي منح اعلي عائد بالسوق المصرفية والاستمرار في سياستة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإدخاري.

ونجح البنك في تحقيق التكامل في خدماته والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبه للادخار وطرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول وبنك كل المصريين، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السايق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، مؤكدا أنه في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا.

كما تقرر الإبقاء علي أسعار التمويلات النقدية كما هي بدون تعديل يقدم البنك مجموعة متنوعة من التمويلات باسم "حاضر" "والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من اهم واكبر التمويلات التي يقدمها البنك التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي لموظفي القطاع العام والخاص وموظفي البنوك و اصحاب المعاشات بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء و التيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل .

وفى حالة وجود أى استفسار عن الشهادات يتم الإتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء. فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها .

جدير بالذكر ان بنك ناصر الاجتماعي يقدم ايضا اعلي عائد تنافسي في السوق المصرفي علي حسابات التوفير، حيث قام البنك في العام المالي 2020-2021 بمنح عائد 8%، وذلك بعد تسويه ايرادات العام، و يتم فتح الحساب اعتبارا من سن 16 عاما بحد أدني 500 جنيه ويتم احتساب العائد بداية الشهر التالي للإيداع.

كما يمكن الإقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبه العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلي للعميل "ميزة الذكية" لكافة عملاء البنك والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارف الآلي المرتبطه بالشبكة القومية للمدفوعات بالإضافة الي عمليات المشتريات من خلال التجار كذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية و الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها البنك.