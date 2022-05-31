اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

باستخدام مكبرات الصوت.. أسرة أطفال الدقهلية الـ3 يعلنون عدم تلقى العزاء

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:04 م
باستخدام مكبرات الصوت.. أسرة أطفال الدقهلية الـ3 يعلنون عدم تلقى العزاء جانب من الجنازة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بعدما شارك المئات من الأهالى فى تشيع جثامين الأطفال الثلاثة ضحية أمهم فى الدقهلية وبعد وصول المشييعين للمقابر ودفن الأطفال قام أحد أقارب الأب بإستخدام مكبرات الصوت الموجودة بجوار المقابر" معلنا عدم تقبل العزاء من الجميع"
 
 
وقال الأب: "ودعت الأطفال الثلاثة  أثناء صلاة الجنازة .. وأقول اللهم ارحم أولادي أحمد وأنس وسمية، واجعلهم فرجا لنا يا كريم، ولا يعجزنا أحدًا من فضله، فإنا راضون بقضاء الله وقدره، وندعوه أن يرضي هو عنا، وندعوه أن يرضى هو عنا، وأن يرحم أحمد وأنس وسمية، وأن يشفي أمهم ويعافيها ويجعل ما فيها من بلاء في ميزان حسناتها، لا والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما علمت أحدا أحرص على أولادي منها على أولادها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون".
 
 

اطفال ميت تمامة

قتل اطفال ميت تمامة

ذبح اطفال ميت تمامة

ذبح 3 اطفال بالدقهلية

ذبح اطفال الدقهلية


الموضوعات المتعلقة

أمهم قتلتهم وأبوهم بعيد.. لحظات مؤلمة فى جنازة أطفال الدقهلية الثلاثة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:02 م

ميت تمامة تودع الملائكة الثلاثة إلى مثواهم الأخير.. تشييع جثامين 3 أبناء قتلتهم والدتهم.. رسالة خطية من الأم تقود لكشف لغز الجريمة.. الأهالى: الأم تمر بأزمة نفسية سيئة وحاولت التخلص من حياتها بعد قتل أولادها

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:30 م

شاهد لحظة دفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا أمهم بالدقهلية.. لايف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:54 م

ميت تمامة تشيع جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا أمهم بالدقهلية.. لايف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:39 م

ميت تمامة تستعد لتشييع جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا أمهم بالدقهلية.. لايف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة