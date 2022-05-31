باستخدام مكبرات الصوت.. أسرة أطفال الدقهلية الـ3 يعلنون عدم تلقى العزاء

فريق المحافظات

بعدما شارك المئات من الأهالى فى تشيع جثامين الأطفال الثلاثة ضحية أمهم فى الدقهلية وبعد وصول المشييعين للمقابر ودفن الأطفال قام أحد أقارب الأب بإستخدام مكبرات الصوت الموجودة بجوار المقابر" معلنا عدم تقبل العزاء من الجميع"

وقال الأب: "ودعت الأطفال الثلاثة أثناء صلاة الجنازة .. وأقول اللهم ارحم أولادي أحمد وأنس وسمية، واجعلهم فرجا لنا يا كريم، ولا يعجزنا أحدًا من فضله، فإنا راضون بقضاء الله وقدره، وندعوه أن يرضي هو عنا، وندعوه أن يرضى هو عنا، وأن يرحم أحمد وأنس وسمية، وأن يشفي أمهم ويعافيها ويجعل ما فيها من بلاء في ميزان حسناتها، لا والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما علمت أحدا أحرص على أولادي منها على أولادها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون".