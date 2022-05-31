انقطاع المياه 8 ساعات فى بعض المناطق بالفيوم بسبب أعمال الصيانة الطارئة

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء، الموافق 31\5\2022 الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الموافق 1\6\2022.

نظرا لأعمال الصيانة الطارئة واللازمة بمنطقة كيمان فارس ميدان التدريب وأمام كلية الطب بمدينة الفيوم لخطوط مياه أقطار (315200).

وأشارت الشركة في البيان التي أصدرته بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع مدينة الفيوم، مساكن التعاونيات _ مساكن البنك كيمان فارسمساكن المرور.

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.