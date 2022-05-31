اليوم السابع
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انقطاع المياه عن المقطم وزهراء مدينة نصر وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:51 ص
انقطاع المياه عن المقطم وزهراء مدينة نصر وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، ولمدة 8 ساعات.
 
وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 2-6-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022، نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحمات لخط 1200مم .
 
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره


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