انقطاع المياه عن المقطم وزهراء مدينة نصر وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، ولمدة 8 ساعات.

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 2-6-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022، نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحمات لخط 1200مم .

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.