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انخفاض الحرارة غدا وانكسار الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:22 م
انخفاض الحرارة غدا وانكسار الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة درجة الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة 3 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الأربعاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

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