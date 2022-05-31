انتهاء مشروع دعم خطوط مياه الشرب بـ6 قرى بأهناسيا والفشن بتكلفة 1.6 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتعظيم الاستفادة من كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين، والتي تتكامل مع جهود ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري من خلال تحسين البنية التحتية ومقرات ومستوى الخدمات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك، خلال اجتماعه باللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمناقشة تقرير الإدارات المركزية التي تختص بدفع المشروعات الإنتاجية ومشروعات البينة الأساسية وتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممولة أو التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، حيث استعرض السكرتير العام تقرير إدارة مشروعات البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، والذي أعدته مروة هارون مدير الإدارة.

وتناول التقرير المشروعات المنفذة لدعم خدمة مياه الشرب بالقرى ضمن خطة الإدارة للعام المالي الحالي، حيث تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر 4 بوصة وتغيير مواسير الاسبتيوس لمواسير P.U.V.C ببعض قرى مركزي الفشن وأهناسيا، وذلك بطول 5350م، ووصلات منزلية بعدد 715 وصلة، بإجمالي تكلفة مليون وستمائة ألف جنيها.

واستفاد من تلك المشروعات قرى "الفنت الشرقية، والقضابي، وكفر درويش،(بمركز الفشن)، شملت تغيير 3600م مواسير اسبتيوس، إلى مواسير P.U.V.C ، و305 وصلات منزلية، و4 غرف محابس جديدة، ومحابس 4 بوصة، بتكلفة مالية بلغت 900 ألف جنيه، وكذلك الانتهاء من الأعمال المماثلة بقرى قاي وبني هاني وطما فيوم، بمركز إهناسيا، إذ تم تغيير 1750م مواسير اسبتيوس، و410 وصلة منزلية، و3 غرف محابس جديدة، ومحابس 4 بوصة و6 بوصة بتكلفة 700 ألف جنيها، ليصبح إجمالي أعمال الإحلال والتجديد بالمركزين: 5350م مواسير و715م وصلة منزلية، وبتكلفة مالية قدرها مليون و600 ألف جنيها، وتم تكثيف الجهود وإزالة معوقات العمل حتى تم إنجاز الأعمال في مدة زمنية لا تتعدى 60 يوما.