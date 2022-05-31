وذكرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم - أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنهاء هذا الإجراء إذ خففت الدول تدريجيا من ضوابطها الحدودية، موضحة أنه تم تقديم هذا الإجراء في مارس 2020 خلال المرحلة المبكرة من جائحة فيروس كورونا، إذ يستهدف في الغالب الأجانب الذين أكملوا برامج التدريب التقني أو الدراسات في اليابان.

وبذلك لن يتمكن أولئك الموجودون في اليابان والحاصلون على تأشيرات إقامة قصيرة لمدة 90 يوما - حيث يقوم الكثير منهم بزيارة أقاربهم أو يقومون بأنشطة تجارية - من تمديد إقامتهم اعتبارا من 30 يونيو.

يذكر أنه حتى نهاية أبريل الماضي، كان حوالي 79 ألفا و600 أجنبي يقيمون في البلاد بموجب هذا الإجراء، وكان الرقم قد انخفض منذ بداية العام تماشيا مع تخفيف الضوابط الحدودية.