الوكالة الفرنسية: اتفاقية توسعة محطة معالجة الصرف بحلوان تتفق مع رؤية مصر 2030

كتبت: هناء أبو العز - تصوير: حسين طلال

قالت ماري هيلين لوسون نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، إن اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وكذلك اتفاق باريس، وتحقق الأثر الإيجابى لمصر من خلال إتاحة مياه نظيفة وآمنة للمواطنين بالإضافة إلى توفير فرص عمل، ودعم المشروعات الزراعية التي تساهم في خلق حياة كريمة للمواطنين.

جائ ذلك خلال توقيع أوليفر هارفيلى مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بتكلفة 287 مليون يورو.

ويستفيد من المشروع نحو 2 مليون من سكان حلوان، بالإضافة إلى إعادة استخدام ما لا يقل عن 500 ألف متر مكعب من المياه العادمة الصناعية للأغراض الزراعية، كما يخلق نحو 2000 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل.

من جانبه، قال لاس ان ونتر ممثل بنك الاستثمار الأوروبى، إن المشروع يمثل جهد مشترك وله الكثير من النتائج الإيجابية علي البيئة والمجتمع في منطقة ذات كثافة سكانية وهى حلوان.

وأشار آن ونتر إلى أن تحويل مياه الصرف هو مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص، ويطرح الكثير من الفرص للتعاون، وهو فرصة جيدة تأتي في توقيت مناسب.