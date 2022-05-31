المصرية للاتصالات: 312 مليون جنيه نصيب الشركة فى أرباح "فودافون مصر"

كتبت هبة السيد

كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن تراجع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 312.4 مليون جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقارنة مع 951.95 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباحها بالشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 4.842 مليون جنيه مقارنة مع 245 ألف جنيه.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 11.2مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 10.9 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وتم استخدام القوائم المالية المجمعة لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تمثل فترة 12 شهر عن الفترة من أول إبريل عام 2019 حتى 31 مارس 2020، ويطرح منها حركة الفترة من أول إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2019، ويضاف حركة الفترة من أول إبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2020 وذلك لتحديد نصيب السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 من نتائج الأعمال.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي الربح بعد الضرائب بلغ 1.4 مليار جنيه مسجلاً انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية، وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.