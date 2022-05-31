"القومى للمرأة": تنفيذ 15 جلسة دوار لـ685 سيدة فى قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، وبمشاركة مديرية الأوقاف، 15 من جلسات الدوار أستهدفت 685 سيدة ، و 14 رجلا بقرى مراكز إدفو ، و كوم أمبو ، و نصر النوبة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن ذلك يأتى فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء ، مشير إلى أن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبإشراف ومتابعة محافظ أسوان يعمل فى تنفيذ محاور عمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، كما أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطنا بقضايا تنمية الأسرة.