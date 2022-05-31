القوات المسلحة تنفذ تدريبات مشتركة بالمملكة العربية السعودية

كتب زكى القاضى

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك ( الموج الأحمر-5) والذى تُجرى فعالياته بالمياه الإقليمية، بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام، وذلك بمشاركة القوات البحرية، وذلك بمشاركة القوات البحرية لكلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى والسودان واليمن.



فعاليات التدريب البحرى المشترك ( الموج الأحمر-5)

تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك ( فيصل - 12 ) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى، والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية .

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوى مشترك، وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال، والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.