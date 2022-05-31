القبض على سائق توك توك أشعل النار فى "كشك بقالة" بسبب رش المياه بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

ألقي ضباط مباحث مركز كفر الزيات بالغربية، القبض على سائق توك توك بعدما أشعل النيران في كشك بقالة بشارع أبو عوف، انتقاما من صاحبه، بسبب قيامه برش المياه في الشارع أثناء عبور المتهم، مما آثار حفيظته وقرر الانتقام منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في كشك بقالة بشارع أبو عوف.

انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ وتم إخماد النيران، وبالفحص تبين قيام سائق توك توك بسكب كمية من البنزين على الكشك واشعال النيران فيه، انتقاما من صاحبه بسبب رش المياه في الشارع، تم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.