العثور على سيف ساموراى قيمته 650 ألف يورو وعمره 7 قرون داخل سيارة بسويسرا

كتبت رباب فتحى

اكتشفت سلطات الجمارك السويسرية سيف ساموراي ياباني قديم صنع منذ ما يقرب من 700 عام بعد تهريبه إلى البلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال المكتب الاتحادى للجمارك وأمن الحدود إن سيف كاتانا الذي يعود تاريخه إلى عام 1353 وتبلغ قيمته 650 ألف يورو ، عثر عليه في سيارة تحمل لوحات سويسرية أثناء تفتيش روتيني بالقرب من زيورخ، كما تم العثور على عدة أشياء أخرى في السيارة ، بما في ذلك كتاب قديم وعقد وفاتورة مبيعات.

وقال مسئولون إن السائق، برفقة ابنته، لم يسجل الأشياء عند معبر تاينجن الحدودي من ألمانيا.

وبدأت سلطات الجمارك تحقيقا جنائيا، وقررت أن السائق لم يكن صاحب الأشياء، لكنه التقط السيف في شتوتجارت بناء على طلب صاحب العمل.

ووجد خبراء الجمارك، أن استيراد السيف العتيق يجب اعتباره انتهاكًا للقوانين السويسرية الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي ومنع السرقة والنهب والاستيراد والتصدير غير القانونيين للممتلكات الثقافية.

وبعد التحقيق ، فرضت السلطات الإقليمية غرامات تزيد على 6000 فرنك سويسري على صاحب العمل.

وقالت سلطات الجمارك إنها جمعت ما يقرب من 54000 فرنك سويسري كضريبة القيمة المضافة من السائق ، الذي واجه ما يصل إلى 800000 فرنك غرامات إضافية.