اليوم السابع
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العثور على جثة شاب فى منشأة القناطر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:35 م
العثور على جثة شاب فى منشأة القناطر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب في حالة تحلل تام، ملقاة بإحدى الترع في منشأة القناطر، وتم انتشالها ونقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بإحدى الترع.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة متحللة لشاب، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة جثة متحللة

منشأة القناطر امن الجيزة


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