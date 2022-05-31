اليوم السابع
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الصحة: لا يوجد نقص في لبن الأطفال ومنظومتنا الصحية قوية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:56 م
الصحة: لا يوجد نقص في لبن الأطفال ومنظومتنا الصحية قوية لبن الأطفال
رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة أمال عبد الحى مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن ألبان الأطفال موجودة بوفرة، وليس لدينا أي عجز في لبن الأطفال لا في الألبان العلاجية أو الألبان شبيهة لبن الأم.
 
وأضافت خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: يتم صرف الألبان على حسب حالة الطفل، وموضع التكالب على منفذ الشركة المصرية للحصول على الألبان موضوع قديم جدا وحاليا هناك لجنة فنية تقيم حالة الأم والطفل ومدى حاجته للألبان ، والأطفال حديثى الولادة الدولة أمنتت لهم الألبان ، والاحتياطى دائما يكون 3 أشهر ودائما متوفر والتوريد شهرى وليس لدينا اى مشاكل على الاطلاق.
 
وتابعت: هناك استمرارية في التوريد وجهاز الخدمة المصرية هو المسئول عن توريد الألبان، والنظام الصحى في مصر مطمئن جدا، ونحن أكدنا على ذلك في أزمة كورونا، ولدينا نظام قوى، ونتوقع الأحداث ولدينا استعداد لأي طارئ.

لبن الأطفال

كورونا

البان الأطفال

وزارة الصحة


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