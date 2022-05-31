الصحة: لا يوجد حالات إصابة بجدرى القرود فى مصر

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للفرق الطبية بالمنشآت الصحية والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ضمن اسراتيجية الوزارة للنهوض والإرتقاء بالصحة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، أمس الاثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس»، لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واستهل الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لكافة القائمين على العمل بقطاعات الوزارة المختلفة على جهدهم الدائم للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال حملات المرور الدوري على تلك المنشآت لمتابعة سير العمل ورصد المخالفات وتوفير كافة سبل الدعم للقائمين على العمل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على استمرار حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية من خلال فرق مختصة للتأكد من توافر القوى البشرية، والتأكد من الالتزام ببروتوكولات العلاج وسياسات مكافحة العدوى، والتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، لضمان تلقي المرضى الرعاية الصحية اللازمة حفاظاً على صحتهم العامة، لافتاً إلى تنظيم تدريبات مكثفة للفرق الطبية حول الممارسات الطبية السليمة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بتطوير عدد من المستشفيات، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والجودة، موجهاً بالانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات طبقًا للجداول الزمنية المحددة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمنشآت الصحية بالمحافظات، حرصا على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

وحول الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي العالمي والمحلي، ومعدلات التغيرات الأسبوعية لحالات الإصابة والوفاة، حيث أوضحت التقارير استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الوزير تابع معدلات الإنجاز ضمن حملة طرق الأبواب بالمحافظات لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة الجرعات المستحقة ( أولى، ثانية، تنشيطية)، والتي انطلقت بمحافظات (الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، أسيوط) في الفترة من 12 مايو وحتى 29 مايو.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقرير الخاص بالحالات المؤكدة لجدري القرود على مستوى دول العالم، لافتاً إلى عدم رصد أي حالات في مصر، كما اطلع على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض والذي تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكداً العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد توافر الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدري القرود بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية ومسؤولي الترصد بالمحافظات على الدليل الإرشادي للتعامل مع المرض.