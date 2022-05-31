الصحة اليونانية: الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد 19 قد تمثل ضرورة

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أعلن وزير الصحة اليونانى ثانوس بليفريس أن إعطاء جرعة رابعة من لقاح ضد فيروس كورونا سيكون ضروريا على الأرجح، خاصة للفئات الضعيفة.

ونقلت صحيفة ذا جريك ريبورتر اليونانية عن بليفريس قوله فى تصريحات تليفزيونية إنه مع اقتراب أشهر الخريف، سيكون هناك حاجة إلى تطعيم السكان وخاصة المعرضين للخطر والفئات الضعيفة.

وأشار أيضًا إلى قرار اتخذته جميع دول الاتحاد الأوروبى لتأجيل عمليات التسليم المخطط لها فى الصيف حتى شهر سبتمبر لأن شركات الأدوية تعتبر أنه "فى ذلك الوقت... سيكون لدينا لقاح أكثر فاعلية ضد أوميكرون."

وتابع بقوله " بالتأكيد الوباء لم ينته بعد، ما يحدث فى جميع أنحاء أوروبا هو أن الوباء ينحسر.. لكن الجميع يخبرنا، وجميع العلماء هنا فى اليونان وفى الخارج أننا يجب أن نكون حذرين للغاية لأنه حتى فى ظل هذه الظروف، وبعبارة أخرى مع متغير أوميكرون ومع بقاء الوضع كما هو، فإننا بالتأكيد سنتعرض لضغوط فى الخريف ".

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد سجلت أمس 2575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة منذ بدء الوباء إلى ثلاثة ملايين و445 ألفا و538 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و803 حالات.