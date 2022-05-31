اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:08 ص
أكرم القصاص
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الصحة العراقية: ارتفاع أعداد المصابين بالحمى النزفية إلى 115 شخصا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:50 ص
الصحة العراقية: ارتفاع أعداد المصابين بالحمى النزفية إلى 115 شخصا الحمى النزفية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 115 إصابة مؤكدة في عموم محافظات البلاد.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جراء هذا المرض، مضيفا أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء التام .


وأوضح البدر أن أغلب الإصابات وقعت في محافظة ذي قار جنوب العراق، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الأماكن المخالفة للتعليمات الصحية.


وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.


العراق

الصحة العراقية

الحمى النزفية

محافظة ذي قار


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