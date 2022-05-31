الصحة العالمية: الطريقة الوحيدة لاحتواء جدري القردة يكون بتتبع الحالات وعزلها

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدري القردة يكون بتتبع الحالات وعزلها ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها غير واثقة في هذه المرحلة من احتواء انتشار جدري القردة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن الاستجابة الفعالة لتفشي جدري القردة لا تتطلب نفس الإجراءات الضخمة التي كانت مطلوبة لمكافحة كورونا، نظرا لأن الفيروس ينتشر بشكل مختلف، متابعا: لكن وهذا مهم لا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا احتواء انتشاره بشكل كامل، وللقيام بذلك، نحتاج لخفض كبير وعاجل في حالات العدوى من خلال التواصل والتنسيق، والعمل الذي يقوده المجتمع، وعزل الحالات أثناء الفترة المعدية والتتبع والمراقبة الفعالة.

ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إلى أن انتشار الفيروس حدث على خلفية رفع قيود السفر التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن احتمال انتشار العدوى في أوروبا ودول أخرى خلال الصيف مرتفع، وفي الأشهر المقبلة، ستوفر عشرات المهرجانات والحفلات الكبرى ظروفا مواتية للزيادة في انتقال الفيروس لكن الأحداث توفر أيضا فرصا كبيرة للتعامل بين الشباب النشطاء جنسيا لزيادة الوعي وتعزيز الحماية الفردية والعامة.