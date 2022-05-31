السياحة والآثار تشارك في معرض IMEX السياحي الدولى بألمانيا

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة العشرين من معرض IMEX، أحد أهم المعارض السياحية الدولية المتخصصة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات، والذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو وتستمر حتى 2 يونية القادم بأرض المعارض بمدينة فرانكفورت بألمانيا.

وافتتح الجناح المصري المشارك في المعرض الأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، والذي أوضح أن الهيئة تشارك في فعاليات هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100م2، ويشارك فيه عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية المتخصصة فى سياحة الحوافز بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران.

وخلال اليوم الأول من المعرض عقد محمد فرج عدد من اللقاءات المهنية مع مسئولي وممثلي عدد من الشركات المتخصصة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات بعدد من الدول المختلفة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول العربية والأوروبية، حيث أن هناك طلب ملحوظ على المقصد السياحي المصري لتنظيم مؤتمرات واجتماعات به.

وأوضح أن هناك شاشات عرض كبيرة داخل الجناح المصري لعرض الأفلام الترويجية والمواد الدعائية عن المقصد السياحى المصرى لإبراز ما يتميز به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما يتمتع به من مقومات ومميزات تجعله من أهم المقاصد الجاذبة لنمط سياحة الحوافز.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال فعاليات المعرض عقد المزيد من اللقاءات المهنية مع الشركات المتخصصة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

يعد معرض IMEX أحد أهم المعارض السياحية الدولية المتخصصة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات منذ انعقاد أول نسخة له عام 2003، حيث يستقطب أهم صانعى القرار السياحى من المنظمات والمؤسسات والشركات الدولية المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات، ويشارك فيه أكثر من 3439 عارض يمثلون 172 دولة ويزوره أكثر من 8000 زائر مهنى متخصص فى هذا النوع من السياحة الذى يعتبر الأكثر إنفاقا على الإطلاق، هذا إلى جانب مشاركة معظم الدول السياحية الكبرى في العالم مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا وفرنسا وغيرها، كما يجتذب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الألمانية والدولية.