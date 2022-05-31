السجن المشدد من سنة لـ6 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول وأمين سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان عجمى على العمال المتهمين الأربعة "محمد.م.ع" 29 سنة، و"إبراهيم.س.ح" 28 سنة، و"جمال.م.ع" 29 سنة، و"سيد.ر.س" 29 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز إطسا، لإدانتهم بالاتجار فى الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، ومقاومة المتهم الأول، لمعاون مباحث المركز والقوة المعاونة بالقوة، بالسجن 3 سنوات للمتهمين الأول والثالث والسجن 6 سنوات للمتهم الثاني والسجن سنة للمتهم الرابع.

تعود وقائع الدعوى رقم 19380 لسنة 2021م جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم 1734 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى 31 أغسطس الماضي، بدائرة مركز إطسا، عندما وردت معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة إطسا، بأن المتهمين والسابق ضبطهم جميعا في قضايا اتجار مواد مخدرة، ما زالوا يزاولون نشاطهم وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب تحريات المباحث فإن المتهمين يحوزون مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وإحرازهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة في المخدرات بمسكنهم، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش مسكنهم، توجهت قوة من المباحث إلى إحدى الأراضي الزراعية التي يمارس المتهمون فيها تجارتهم غير المشروعة، وبعد محاصرة المكان، ووصول المتهمين مستقلين دراجتين ناريتين، تمكن الضابطان من ضبطهم، لكن المتهم الأول، قاوم وأشهر السلاح في وجه الضابط، ولكنه تمكن من السيطرة على المتهم عقب سقوطه أرضا وتعامل القوة معه للسيطرة عليه، وبتفتيشهم عثر على مادة الهيروين المخدر.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى نيابة مركز إطسا، والتي باشرت التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.