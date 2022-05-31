الرى تنظم حملة توعية للحفاظ على المياه بمحافظة بورسعيد

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية مائية لليوم الثانى على التوالى بالتعاون مع مديرية الزراعة ببورسعيد بحضور الدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندسين الزراعيين ومهندسات الإرشاد الزراعى والمياه والأراضى.

جاءت الندوة تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث" وتم خلالها استعراض وتوضيح الموقف المائى بمصر وحجم التحديات التى تواجه الموارد المائية والحاجة الملحة لنشر مفاهيم الحفاظ على المياه وطرق حمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السلوكيات اللامسئولة تجاه مواردنا المائية وكيفية تبني عددمن السلوكيات الإيجابية بما يساهم فى الحفاظ على المياه .

كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولاسيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

وتم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة فى اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة فى مواجهة العجز المائى بالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .