الرى تشن حملة لإزالة 7 تعديات على النيل فى سوهاج

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر تم خلالها تنفيذ 7 قرارات بمركز طهطا بالتعاون مع وزارة الداخلية.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، مؤخرا موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها نحو 33 ألف، وأيضاً لكل الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.