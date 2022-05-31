الرئيس الكورى الجنوبى يوجه ببذل قصارى الجهد لإخماد حريق غابات فى ميريانج

وقال يون وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، "يجب على دائرة الغابات الكورية والوكالات ذات الصلة تعبئة جميع المعدات والأفراد بسرعة، وبذل كل طاقاتهم لإخماد حريق الغابات بسرعة"، داعيا إلى اتخاذ تدابير شاملة؛ للوقاية من الحرائق وسط استمرار موجة الجفاف في إقليمي كيونجسانغ الشمالي والجنوبي وإقليم كانج وون.



وأمر يون السلطات ببناء حاجز ناري بسرعة؛ حتى لا تنتشر ألسنة اللهب إلى المنازل والمزارع والمنشآت المجاورة، وحماية البنية التحتية الوطنية والأصول الثقافية من الأضرار.



من جانبه، قال رئيس دائرة الغابات الكوري الجنوبي نام سونج-هيون إن التقديرات تشير إلى احتراق ما يقرب من 150 هكتارا من الغابات حتى الآن، وتعهد بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإخماد الحريق بحلول نهاية اليوم.



وأعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية اليوم، اندلاع حريق غابات على تل في مدينة ميريانج الجنوبية، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 470 من السكان في القرى المجاورة.. مشيرة إلى أن الحريق اندلع على بعد حوالي 280 كيلومترا جنوب شرق سول، ويستمر في الانتشار، مدفوعا بالطقس الجاف والرياح القوية.. حيث تم رفع مستوى الاستجابة لحرائق الغابات إلى أعلى مستوى وهو "3"، بمشاركة ما يبلغ 42 طائرة هليكوبتر إطفاء مع 1500 فرد في محاولات إخماد الحريق.