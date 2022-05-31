الرئيس الفرنسى: نأمل توصل واشنطن لقرار حول تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه يأمل أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرار بشأن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسى عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عثور الجيش الروسي على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا أوكرانيا في آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

وقالت الدفاع فى بيانها نقلا عن أسرى مسلحى آزوف إن تلغيم الجثث التى تُركت فى آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسى.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفين من التلغيم، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثانى هو محو أى أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كى تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.