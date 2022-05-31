اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كرواتيا بذكرى يوم الدولة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:32 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كرواتيا بذكرى يوم الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.


كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

كرواتيا

يوم الدولة فى كرواتيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة