الرئيس السيسى فى رسالة ترحيب بالمشاركين فى COP27: فرصة لإظهار وحدة العالم

كتبت منال العيسوى

نشر الموقع الإلكترونى الرسمى لجمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر الاطراف الـCOP27 باعتبارها البلد المضيف ، كلمة ترحيب من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصرالعربية لكافة المشاركين فى المؤتمر ورواد الموقع الخاص بمؤتمر الأطراف

وجاء نص كلمة الترحيب كالتالى:

"تصادف استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. في الثلاثين عامًا التي تلت ذلك ، قطع العالم شوطًا طويلاً في مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكبنا ؛ نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل ، وتقييم آثاره بشكل أفضل، وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه.

بعد ثلاثين عامًا وستة وعشرين مؤتمرًا من اجتماعات الأطراف ، أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعال. العلم موجود ويظهر بوضوح الحاجة الملحة التي يجب أن نتصرف بها فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

في عام 2015 ، اجتمع العالم وأظهروا الإرادة لتقديم الحلول الوسط اللازمة التي أدت إلى الاعتماد الناجح لاتفاق باريس. اليوم وفي ضوء الرسائل الواضحة في التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبعد COP26 في جلاسكو ، نحن مدعوون مرة أخرى للعمل بسرعة إذا أردنا حقًا تحقيق هدف 1.5 درجة ، وبناء قدرتنا على الصمود ، وتعزيز قدرتنا على يتكيف. وفي حين أن هذه بلا شك تعهدات كبرى.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، تتطلع مصر وشعبها إلى الترحيب بكم جميعًا في COP27 في شرم الشيخ ، حيث نثق بأن العالم سيجتمع معًا مرة أخرى ، لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها. وقتنا. أنا واثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ، مما يدل على قصص النجاح الفعلية في تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات.

أعتقد بشدة أن COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال. نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح COP27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ وحيث يتم ترجمة الكلمات إلى أفعال ، وحيث شرعنا بشكل جماعي في السير على طريق نحو الاستدامة ، والانتقال العادل ، وفي النهاية مستقبل أكثر اخضرارًا. للأجيال القادمة.

مرحبا بكم في شرم الشيخ.