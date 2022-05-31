"الرئاسى اليمنى" يؤكد أهمية الضغط على الحوثيين للوفاء باتفاق الهدنة

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال لقاء مع المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج، أهمية دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح كافة المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.

وشدد العليمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على أهمية استمرار دعم القيادة والحكومة الشرعية للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مزيد من المبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وعدم المساومة حول أي حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأطلع المبعوث الأممي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على مستجدات الجهود الجارية بشأن تنفيذ الهدنة، وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع مليشيا الحوثي نحو السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.

وعرض جروندبرج، الذي يزور "العاصمة المؤقتة" عدن للمرة الثالثة خلال مايو الجاري، نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، التي استمر فيها تعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز والمحافظات الأخرى من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وقبل ذلك، التقى المبعوث الأممي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، وبحث معه جهود إنجاح الهدنة الأممية واستكمال بنودها.