الداخلية تستقبل مجموعة من الأطفال فى زيارة لشرطة المسطحات بأسوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استقبل قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن أسوان، عدد من الأطفال من أعضاء نادى المستكشف الصغير بقصر ثقافة العقاد، وتم خلال الزيارة تعريف الأطفال على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، خاصةً فى مجال الحفاظ على البيئة والمسطح المائى.

ومن جانبهم، توجه القائمين على الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى الطفل، لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.