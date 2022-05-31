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الخارجية العراقية تفتتح منظومة إصدار الجوازات بسفارة العراق فى القاهرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:15 ص
الخارجية العراقية تفتتح منظومة إصدار الجوازات بسفارة العراق فى القاهرة وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح منظومة إصدار الجوازات بالقسم القنصليّ في سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة، مؤكدة أنها ماضية لافتتاح 20 منظومة أُخرى في العديد من الدول.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في إنه "بناءً على توجيه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لتقديم أفضل الخدمات القنصليّة لأبناء الجاليَّة العراقيَّة المقيمة في الخارج، وفي إطار خطة الوزارة للاتساع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة العمل القنصليّ، فأن وزارة الخارجيَّة افتتحت منظومة إصدار الجوازات في القسم القنصليّ بسفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة".

وأضاف، أن "هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في اختصار الوقت اللازم لإصدار الجوازات الاعتياديَّة للمواطنين".

وأكد الصحاف، أن "الوزارة ماضيةٌ بافتتاح (20) منظومة أُخرى في العديد من الدول، لتسهيل إجراءات إصدار الجوازات لأبناء الجاليَّة العراقية".


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