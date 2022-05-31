الخارجية الروسية: الحوادث العدائية بالقرب من سفاراتنا تجاوز الألف فى 2022

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قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، إن عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج في الأشهر الأولى من عام 2022 تجاوز الألف وما زال يتزايد.



وأضاف أيفانوف بحسب قناة روسيا اليوم "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات".



وأشار إلى أن ما يحدث يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.



قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن واشنطن تستغل الأزمة الأوكرانية للتوسع في السوق الأوروبية، مبينا أن الشركات والبنوك الأمريكية في سياق توسعها السريع في أوروبا على خلفية الوضع في أوكرانيا سيطرت على جزء من سوق الغاز الأوروبية.



وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء أن "الشركات والمصارف الأمريكية، التي تنفذ توسعا سريعا في أوروبا، قد سيطرت بالفعل على جزء من سوق الغاز الأوروبية"، لافتا إلى زيادة تدفق رأس المال الأمريكي إلى قطاع أشباه الموصلات وصناعات التكنولوجيا الفائقة.



وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أعلن في وقت سابق، أن الأمريكيين يستخدمون الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحل عدد من مشاكلهم السياسية والاقتصادية.