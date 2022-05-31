الجيش الكاميرونى يحرر سيناتورة مختطفة ورهائن آخرين فى شمال غرب البلاد

وكالات

استطاعت قوات الجيش الكاميرونى تحرير السيناتورة المختطفة، إليزابيث ريجين موندي، وعدد من الرهائن الآخرين، في غارة أسفرت عن مقتل 12 إرهابيا في شمال غرب البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم اختطاف السيناتورة إليزابيث ريجين موندي مع سائقها في 30 أبريل الماضي في بامندا، بشمال غرب البلاد الناطق بالإنجليزية.

وأعلن جناحان من "قوات الدفاع الأمبازونية" مسؤوليتهما عن الاختطاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الكاميروني، سيريل اتونفاك جيمو، في بيان، إنه تم الإفراج عن عدة رهائن، بمن فيهم السيناتورة، إثر غارة للجيش على "ملجأ إرهابي" في أشونج.

وأضاف: "تم تحييد عشرات الارهابيين"، مشيرا إلى "إصابة آخرين واعتقال ثلاثة".