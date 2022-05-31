اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجنائية الدولية: يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:28 م
الجنائية الدولية: يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء أن هناك كما هائلا من المعلومات في موقع كل جريمة يتم التحقيق فيها بأوكرانيا.


وقال خان -في كلمة خلال مؤتمر صحفي للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب في أوكرانيا بمدينة لاهاي- إن المحكمة تعمل مع الادعاء العام في أوكرانيا من أجل التحقيق في جرائم الحرب هناك، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية.


وأعلن خان أنه يعمل على فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية فى العاصمة كييف الأسبوع القادم، مشيرا إلي ضرورة وجود جبهة مشتركة للوضع في أوكرانيا لضمان عودة السلام والاستقرار فيها، وشدد على أنه يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا.


وأوضح أن هناك جهدا كبيرا من خبراء العدل الجنائي الذين يعملون على المهام المطلوبة لإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في أوكرانيا، وأشار إلى أنه يجب التحقق من الدلائل التى بحوزة المحكمة الجنائية.


يذكر أن المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، كانت من بين المشاركين في الاجتماع، وقد باشرت بالفعل فى التحقيق في 8000 قضية متعلقة بالحرب وحددت أكثر من 500 مشتبه بهم، من بينهم وزراء روس وقادة عسكريون.


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