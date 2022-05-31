التعليم تحدد ضوابط التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام الدراسى الجديد، مضيفة أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات.

وأكدت أنه يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم ( مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات)، يتم التقدم من خلال بواية مركز المعلومات من معلومات الوزارة (emis.gov.eg).

وأوضحت الوزارة: يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الاطفال الرسمي والرسمى لغات)، بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2022/6/1 حتي 2022/6/30، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات من معلومات الوزارة (emis.gov.eg).

وأشارت إلى أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات) أما سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات) ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، و يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي و بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه .

ثانياً : - المدارس الرسمي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

- خلال فترة التقدم الالكتروني ، يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس و يلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم.

- القومى لولى الأمر ، و في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي ، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم

- خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ۲۰۲۲/۷/۳١ ، يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين اليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول /عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها .

- ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني لموقف تسليم / عدم تسليم ولى الأمر للف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به .

- المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص ( عربی - لغات ) بالمرحلة الابتدائية

_تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من ۲۰۲۲/٦/١ و حتی ۲۰۲۲/۷/۳۰ ، بتسكين كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميد ، وذلك من خلال ( الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الاول الابتدائي ) الخاصة بها ، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانوية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

- المديريات التعليمية والادارات التعليمية

بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات ).

_ بعد انتهاء فترة التقدم الإلكتروني لأولياء الامور تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات و دعم إتحاد القرار بتسليم المديريات التعليمية نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات) بكل مديرية ، والمسجلين عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة (emis.gov.eg ) ، و ذلك للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس ، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الإنتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس ، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الالكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة .

-بالنسبة للمتقدمين للمدارس الإبتدائية ومدراس رياض الأطفال (الرسمي) -ط، تقوم المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة موقف التقدم الإلكتروني للمدارس التابعه لها ، وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن ، مع التنبية المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين ( توجيه رياض الأطفال ، توجيه المرحلة الابتدائية ) و( إدارات وأقسام الاحصاء) بمديرتكم والإدارات التعليمية التابعه لكم في متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدراس .

- بالنسبة للطلاب الوافدين :

_ يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الإختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم ، و يلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً على قاعدة البيانات المركزية.

كما يرجي التنبية مشددا على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، مع اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل وتحت إشراف سيادتكم الشخصية.