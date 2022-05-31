اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:57 م
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البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الدقهلية.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:56 م
البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الدقهلية.. صور البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الدقهلية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم في دير القديسة دميانة ببراري بلقاس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من قيادات المحافظة، وذلك للترحيببقداسته.
 
وكان قداسة البابا وصل دير القديسة دميانة في بداية زيارته لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان استقباله نيافة الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباءالكهنة.
 
وحضر اللقاء عدد من أحبار الكنيسة،  إلى جانب نيافة الأنبا ماركوس، صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والأنبا بافلي الأسقف العاملكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية.
 
البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الدقهلية
البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الدقهلية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الدقهليه

محافظه الدقهليه


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