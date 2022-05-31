البابا تواضروس يترأس الليلة قداس عشية دخول العائلة المقدسة بدير الشهيدة دميانة

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات عشية قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، فى دير الشهيدة دميانة البرارى فى الدقهلية، حسبما أعلنت قناة CTV التابعة للكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر أحد الطرق المتعارف عليها - ثلاثة طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.