الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات الحمام ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى سويف

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، وتوصيل المرافق بمجمع خدمات قرية الحمام، بنسبة 100٪.

واضاف على يوسف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% بكافة الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات إشمنت، حيث توفر تلك المجمعات العديد من الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الممكنة، والتي تضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتب تموين، وسجل مدني، ضمن 6 مجمعات بدائرة المركز، تم توزيعها جغرافيا؛ بحيث تخدم قرى وتوابع ( الحمام، إشمنت، دنديل، بني عدي، بهبشين، دلاص).