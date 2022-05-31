وذكر بيان للمكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي - الأوكراني نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه من الـ4074 قتيلا كان هنالك 1540 رجلا و1014 امرأة و93 فتاة و100 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1258 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضاف البيان أن عدد المصابين بلغ 4826 مصابا؛ هم 971 رجلاً و653 سيدة و112 فتاة و137 فتى و166 طفلاً و2787 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.