اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تتوقع انكسار الموجة الحارة غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:53 ص
الأرصاد تتوقع انكسار الموجة الحارة غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة بداية من غد الأربعاء، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 4 درجات لتسجل العظمى بالقاهرة ما بين 34 الى 35 درجة ، مع استمرار الأجواء الحارة طوال الأسبوع .

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة عن الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية الخفيفة التي لا تؤثر على حركة المرور وتتلاشى مع سطوع الشمس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.


الطقس

الموجة الحارة

الارصاد

طقس اليوم

درجات الحرارة


الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:00 ص

"اليوم السابع" داخل مركز رادارات الطقس بهيئة الأرصاد الجوية.. 3 رادارات تغطى أغلب أنحاء الجمهورية.. ترصد الحالة الجوية بالمناطق الساحلية والدلتا والقاهرة.. تتتبع حالات الطقس السيئ وتحدد أماكن الأمطار.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 11:00 م

موجة الطقس الحارة.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 م

موجة الحر تسيطر.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على مدار أسبوع.. فيديو

الإثنين، 30 مايو 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة