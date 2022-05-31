الأرصاد تتوقع انكسار الموجة الحارة غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة بداية من غد الأربعاء، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 4 درجات لتسجل العظمى بالقاهرة ما بين 34 الى 35 درجة ، مع استمرار الأجواء الحارة طوال الأسبوع .

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة عن الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية الخفيفة التي لا تؤثر على حركة المرور وتتلاشى مع سطوع الشمس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.