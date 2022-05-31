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الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وبداية انكسار الموجة غدا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:25 ص
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وبداية انكسار الموجة غدا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب - محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا؛ كما تزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس. 
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنكسر الحرارة نسبيًا غدا الأربعاء.
 
و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية،    لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 

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