وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3955 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و450 ألفا و457 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و22 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و103 آلاف و638 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و176 حالة.

وفي بوليفيا، تم الإعلان عن تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 908 آلاف و862 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و948 حالة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 61 ألفا و889 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد إلى 26 مليونا و305 آلاف و996 إصابة.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 136 وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 139 ألف حالة وفاة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 33 ألفا و302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 7 ملايين و276 ألفا و144 حالة والوفيات إلى 8523 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و723 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 10 حالات تعافي في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و291 ألفا و970 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و164 ألفا و912 حالة، والوفيات إلى 37 ألفا و 110 حالات.

وفي أوزبكستان، تم الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وصفر حالات وفيات؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و967 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637 حالة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1903 حالات إصابة جديدة بكوفيد 19 في آخر 24 ساعة، وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و 252 ألفا و 143 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و652 حالة وفاة.

وفي كوريا الشمالية، أعلنت السلطات هناك عن تسجيل 96 ألفا و20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و645 ألفا و610 حالات والوفيات إلى 70 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و99 إصابة، والوفيات إلى 5 آلاف و 226 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و162 ألفا و499 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات إلى 1128 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و136 ألفا و500 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفا و987 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و62 ألفا و524 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات إلى 9 آلاف و144 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 209 آلاف و 989 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات إلى 756 حالة وفاة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2338 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و158 ألفا و87 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية - بأنه تم أيضا تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و630 حالة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 3 آلاف و526 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 88 حالة وفاة.

وأشار بيان المقر إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا وصل حتى الآن إلى 18 مليونا و331 ألفا و363 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 379 ألفا و117 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و530 ألفا و387 إصابة، فيما استقرت الوفيات عند الـ30 ألفا و 379 حالة وفاة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 80 ألفا و656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و32 ألفا و983 إصابة.

وسجل مركز القيادة المركزية للأوبئة، خلال الفترة نفسها، 90 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 2255 وفاة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 7 وفيات؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و7 ألاف و584 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و318 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 4 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و505 آلاف و59 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 35 ألفا و669 حالة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 316 حالة إصابة جديدة دون تسجيل وفيات جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و920 ألفا و6 حالات إصابة، فيما ظل تراكمي الوفيات ثابتا عند الـ40 ألفا و 283 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 145 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و789 ألفا و710 حالات، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 20 ألفا و100 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 340 حالة إصابة، و5 حالات وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و54 ألفا و973 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 156 ألفا و591 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 84 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 180 ألفا و347 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و705 حالات وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 232 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و232 ألفا و34 إصابة مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 141 ألفا و315 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 279 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 148 ألفا و674 إصابة مؤكدة، كما سجلت صفر حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 223 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 99 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 94 ألفا و742 إصابة مؤكدة، كما سجلت صفر حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 721 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 380 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و25 ألفا و30 إصابة مؤكدة، كما سجلت صفر حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 6 آلاف و637 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 491 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و909 آلاف و195 إصابة مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 65 ألفا و684 حالة.